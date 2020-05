Milan, comunicato ufficiale: ecco le condizioni di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, si era infortunato ieri in allenamento al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), quando, al termine della partitella finale, scattando si era fermato per un problema muscolare che, in un primo momento, sembrava essere piuttosto serio.

Ibrahimovic, poi, stamattina ha svolto gli esami medici presso la clinica ‘Columbus‘ ed il club di Via Aldo Rossi, poco fa, ha diramato questo comunicato ufficiale sulle condizioni del bomber nativo di Malmö: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro“.

"Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni", ha concluso la nota ufficiale del Milan su Ibra. Infortunio, dunque, meno grave del previsto per il centravanti scandinavo: la carriera di Ibrahimovic non è a rischio e potrebbe rientrare già nelle ultime partite della stagione 2019-2020.