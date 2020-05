Calciomercato Milan – Florentino Luis, accordo vicino con il Benfica

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni dal Portogallo secondo le quali Milan e Benifica sarebbero vicini a raggiungere un accordo per Florentino Luis. Nelle ultime settimane ci sarebbero stati diversi contatti, con i due club che potrebbero concordare un prestito con obbligo di riscatto.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è parlato anche della possibilità di uno scambio con Lucas Paquetá, classe 1997, centrocampista brasiliano giunto nel gennaio 2019 in rossonero, ma il Benfica non può permettersi di pagare lo stipendio dell’ex calciatore del Flamengo. INTANTO IL 26 MAGGIO E’ UNA DATA IMPORTANTE PER LA STORIA DEL MILAN. ECCO PERCHE’, CONTINUA A LEGGERE >>>

