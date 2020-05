Costacurta: “Ibrahimovic secondo me non resta: ecco perché”

MILAN NEWS – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più nebuloso. Sono molte le voci che lo allontanano dal Milan a fine stagione, specie dopo l’infortunio subito in allenamento nella giornata di ieri. Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha detto la sua sulla permanenza dello svedese in rossonero. Questo il suo pensiero: “Ibrahimovic secondo me non resta. Mi sembra abbastanza chiaro da quello che è successo negli ultimi tempi: è arrivato in ritardo rispetto agli altri, i suoi punti di riferimento stanno per andare via o son andati via“.

Ralf Rangnick arriverà al Milan come allenatore o dirigente? Ecco le ultime apprese dalla nostra redazione, continua a leggere >>>