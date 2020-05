Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (27/05/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’intervista esclusiva a Dejan Kulusevski, classe 2000, calciatore svedese già acquistato dalla Juventus nella prossima stagione il quale, però, concluderà l’attuale torneo nelle fila del Parma. In alto, sotto la testata, si parla della cessione, a titolo definitivo, di Mauro Icardi, centravanti argentino classe 1993, dall’Inter al PSG: affare in dirittura d’arrivo. Quindi, nel riquadro verticale, il Milan può ‘esultare’ perché Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi in allenamento, ha riportato ‘soltanto’ una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro e non una rottura del tendine d’Achille: l’attaccante scandinavo sarà in campo tra cinque settimane. Infine, sulla ‘rosea‘ si parla di Mario Balotelli, che ha disertato ancora l’allenamento del Brescia; del Bayern Monaco, che ha espugnato 1-0 Dortmund ipotecando la Bundesliga; dei diritti tv, con lo scontro tra la Lega Calcio e ‘Sky‘, che non ha pagato l’ultima rata, e di Claudio Lotito, Presidente della Lazio, sotto inchiesta della Procura FIGC per il caso di Mauro Zarate, al quale avrebbe pagato degli stipendi in nero.

