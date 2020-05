Calciomercato Milan – Lo stop di Ibrahimovic lancia Rangnick: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Gli esami medici svolti ieri da Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, presso la clinica ‘Columbus‘, hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Ibra, pertanto, non rientrerà in tempi brevi (si parla di circa un mese di stop) e tutto ciò, secondo il ‘Quotidiano Sportivo‘ oggi in edicola, complica anche la sua permanenza al Milan nella stagione 2020-2021.

Per il ‘QS‘, infatti, c’è la sensazione che la società rossonera non voglia arrivare al rinnovo del contratto di Ibrahimovic, in scadenza al termine della stagione 2019-2020, e che possa prendere la palla al balzo per avviare subito, con l’arrivo di Ralf Rangnick, il nuovo corso del Diavolo. Un ciclo che sarà fatto da una rosa giovane e dagli stipendi contenuti. Caratteristiche, queste, che evidentemente stridono con l’idenkit di Ibrahimovic.

Tra l’altro, l’incontro tra Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, e Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, non è mai avvenuto. Tutti piccoli segnali, questi, che lascerebbero pensare ad una separazione prossima tra Ibra ed il Milan. Intanto, un grande ex rossonero, Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ha detto la sua sul futuro professionale di Ibrahimovic. Resterà o no al Milan? L’EX DIFENSORE HA RISPOSTO COSÌ: VAI ALLA NEWS >>>