Milan, Ibrahimovic fuori un mese. Svedese scosso: ecco perché

MILAN NEWS – Questa mattina, presso la clinica ‘Columbus‘, Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi ieri in allenamento al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), al termine di uno scatto su un lancio lungo durante la partitella finale con i compagni, si è sottoposto alle visite mediche di rito per stabilire l’entità del problema muscolare accusato al polpaccio.

Il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero ha sottolineato come Ibrahimovic abbia riportato “una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro“. Fortunatamente, il tendine d’Achille è risultato essere perfettamente integro. Scongiurato il rischio di un fine carriera anticipato per Ibrahimovic, il quale, adesso, verrà sottoposto a nuovi controlli tra dieci giorni.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Ibrahimovic dovrebbe stare fuori circa un mese e, pertanto, non essere a disposizione di Stefano Pioli per la ripresa del campionato di Serie A 2019-2020, post-emergenza coronavirus: il nativo di Malmö, però, dovrebbe rientrare da luglio in avanti per le gare che mancheranno per terminare la stagione.

Ibrahimovic sarebbe scosso dall’infortunio perché non potrà dare, sin da subito, il suo apporto alla causa rossonera ed anche perché, con quest’infortunio, la sua posizione contrattuale nei confronti del Milan potrebbe ‘indebolirsi’. Come convincere il club di Via Aldo Rossi a prolungargli, infatti, il contratto in scadenza anche per la stagione 2020-2021 se non potrà scendere in campo e dimostrare con i fatti di essere importante per il Milan?

Questo a meno che, nel momento del suo ritorno, Ibrahimovic non si renda protagonista di un volatone finale da protagonista, come soltanto lui sarebbe capace di fare, sorprendendo tutti e tutti.