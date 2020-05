PM – Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma, le ultime notizie

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante la stagione 2019-2020 debba ancora riprendere, in casa Milan tiene già banco una questione molto importante, ovvero quella relativa al rinnovo di contratto del portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Donnarumma, classe 1999, è uno dei punti di forza dei rossoneri, è un patrimonio del club di Via Aldo Rossi e, in virtù di questo, la società si sta già muovendo per cercare di rinnovare l’accordo con il suo giovane estremo difensore, giacché quello attuale scadrà il 30 giugno 2021.

Elliott Management Corporation, l’hedge fund proprietario del Milan dal luglio 2018, non può permettersi di perdere Donnarumma, tra poco più di un anno, a costo zero e, al contrario, piuttosto che perdere l’occasione di iscrivere a bilancio una plusvalenza record (Gigio è cresciuto nel settore giovanile rossonero), lo venderebbe in estate per ricavarci il più possibile.

Si sta lavorando, però, per scongiurare del tutto questa ipotesi. L’intenzione del Milan, infatti, è quella di trattenere Donnarumma a Milano: la proprietà e la società lo considerano indispensabile per la squadra del presente e del futuro e sono già in corso dei dialoghi con Mino Raiola, il suo procuratore, per addivenire ad una soluzione che accontenti tutti.

Raiola, si sa, preferirebbe vedere il suo giovane assistito in altre squadre: in club che, magari, possono offrire al numero 99 del Milan un ingaggio più alto dei 6 milioni attualmente percepiti da Donnarumma in rossonero ma, soprattutto, che possano consentire al ragazzo di misurarsi in palcoscenici come la Champions League, mai disputata fin qui con il Diavolo. E le pretendenti per Donnarumma, soprattutto all’estero, di certo non mancano.

In queste ore, secondo quanto ci risulta, ci sono stati contatti tra il Milan e Raiola per il rinnovo di Donnarumma: la proposta è di un contratto che verrebbe rinnovato soltanto per 2-3 stagioni, fino al 30 giugno 2022 o 2023, con l’inserimento di una clausola rescissoria relativamente bassa, rispetto al potenziale valore di mercato del portiere, nell’ordine dei 50 milioni di euro.

Tale clausola libererebbe automaticamente Donnarumma dagli impegni con il Milan qualora il club non ottenga, nell’arco di tempo prefissato tra le parti, la qualificazione in Champions League o traguardi superiori. Il Diavolo, per ora, non sembra intenzionato ad accettare tali condizioni, ma non è detto che, tra qualche tempo, non si apra a tale eventualità.

Il Milan, ad ogni modo, punta forte sulla volontà di Donnarumma di proseguire, almeno per ora, la sua carriera in rossonero.