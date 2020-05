Serie A – Playoff e playout in caso di nuova sospensione del torneo

SERIE A NEWS – I campionati di calcio di Serie A, Serie B e Serie C della stagione 2019-2020 potranno essere portati a termine entro il prossimo 20 agosto, ma, qualora si dovesse verificare una nuova sospensione per l’emergenza coronavirus, il Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), provvederà a rimodulare il format degli stessi con “brevi fasi di playoff e playout“.

Lo ha riportato l’agenzia di stampa ‘ANSA‘, al termine del Consiglio Federale odierno, dopo il via libera da parte del Governo Italiano alla ripresa degli allenamenti collettivi ed in vista della ripartenza dei tornei nazionali. In caso, invece, di un’interruzione definitiva, la classifica “sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi“. IN CASO DI PLAYOFF, ECCO, ALLO STATO ATTUALE DELLE COSE, CHE FINE FAREBBE IL MILAN >>>