Ripresa allenamenti – Sassuolo per primo, poi Bologna: seguono le romane

SERIE A – Molte squadre del nostro campionato sono ai nastri di ri-partenza. Dopo l’ordinanza di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, il Sassuolo inizierà ad allenarsi da domani, mentre il Bologna comincerà da martedì 5 maggio. Frenata, invece, per le altre emiliane SPAL e Parma che attendono un protocollo sanitario per ripartire.

Giocano d’anticipo anche le romane. La Lazio riprenderà gli allenamenti dal 6 maggio, mentre il giorno successivo sarà il turno della Roma che dal 7 si presenterà a Trigoria per visite mediche e allenamenti individuali. Anche Napoli e Cagliari hanno avuto il via libera dai rispettivi presidenti di regione, ma ancora non hanno fissato la data per la ripresa (certamente la prossima settimana).

L’impressione è che si possa andare verso una reazione a catena anche per le altre regioni d’Italia. Il Milan rimane in attesa di capire cosa deciderà il governatore Attilio Fontana. I rossoneri, come noto, sono dotati di una struttura all’avanguardia come Milanello e non avrebbero certamente problemi a rispettare tutti i protocolli di sicurezza. Intanto, della ripresa ne ha parlato Theo Hernandez: la sua opinione>>>

