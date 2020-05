Theo Hernandez: “Ripresa? Vogliamo ridare ai nostri tifosi la gioia”

NEWS MILAN – Intervista esclusiva a Theo Hernandez, terzino francese del Milan, pubblicata questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il laterale rossonero ha parlato anche della possibilità che il calcio non possa riprendere in questa stagione: “Non voglio immaginare l’ipotesi di uno stop definitivo. Vogliamo tornare sul campo, siamo professionisti e appassionati. Vogliamo ridare ai nostri supporter la gioia di tifare e di emozionarsi per la nostra maglia e i nostri successi. Vogliamo partecipare attivamente alla riapertura del Paese anche assumendoci i rischi. Il calcio può aiutare concretamente a tornare alla normalità”. Intanto, alcune squadre da domani potranno allenarsi: ecco chi sono>>

