Emilia Romagna, anche gli atleti potranno allenarsi dal 4 maggio

ULTIME NEWS – Secondo quanto riportato da Sky, il Governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che permette gli allenamenti in forma individuale anche per atleti di discipline sportive non individuali in strutture a porte chiuse, ovviamente sempre rispettando le norme di distanziamento sociale e senza assembramenti. Bologna, Parma, Sassuolo e Spal potrebbero quindi tornare ad allenarsi a partire da lunedì.

Questo il testo dell’ordinanza: “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Intanto, il portiere dell’Atalanta Gollini ha parlato del proprio futuro>>>

