Filippo Galli: “Ripresa Serie A con play-off? Ecco cosa serve”

NEWS MILAN – Filippo Galli ha parlato della ripresa della Serie A e degli stadi a porte chiuse. Queste le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile del Milan:

Ho trascorso la quarantena in casa, in famiglia, con sollecitazioni dal punto lavorativo. Diciamo bene rispetto a chi ha avuto grandi problemi: io vivo a Monza, e ci sono stati davvero tanti contagiati. Ho sempre pensato che qualcuno dovesse prendersi responsabilità, per quanto riguarda il calcio: sentivo uscire notizie ma poi non si decideva. Fino a poco tempo fa poi i tamponi venivano negati persino a chi stava male, e c’era un aspetto etico sul garantire i tamponi al calcio: vero che è un’industria importante, e se si ferma lo fa anche l’indotto, ma non è stato facile. Non mi sento comunque di dare responsabilità su quello che non è stato fatto”.

Sulla ripresa della Serie A con i play-off: “Quella degli spareggi potrebbe essere una soluzione in grado di suscitare interesse. È un’idea che ci sta, ma ovviamente ci sarà sempre qualcuno scontento. In questo momento bisogna accettare le decisioni. Va capito però che tipo di play-off saranno. Serve buonsenso. Ad esempio coinvolgere l’ottava in una sfida Scudetto non mi sembrerebbe giusto. Ci saranno dei criteri minimi, questo mi pare scontato”.

