Calciomercato Milan – Via libera per Boga dal Chelsea: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Le trattative di mercato sono numerose in questo periodo, o quantomeno le indiscrezioni che continuano ad accostare calciatori al Milan. È il caso di Jeremie Boga, esterno del Sassuolo ma di con il Chelsea che detiene un diritto di recompra.

Secondo le ultimissime indiscrezioni da vari media, nello specifico confermate dai colleghi di Sky Sport, pare che il Chelsea non riscatterà il giocatore. Boga è in neroverde da due stagioni, ma il club londinese può ri-acquistarlo per appena 16 milioni di euro. Cifra che a quanto pare i Blues non vogliono spendere.

Boga resterà di proprietà del Sassuolo, che dovrà decidere se e a quanto eventualmente venderlo. Il Milan è interessato, ma la concorrenza è tantissima: dal Napoli alla Juventus. I rossoneri hanno bisogno di esterni di qualità, capaci di saltare l’uomo, ma tutto dipenderà dai progetti futuri del club e della dirigenza che, eventualmente, subentrerà. Parliamo ovviamente di Rangnick, che intanto è pronto a volare a Londra, e non dal Chelsea: i dettagli >>>

