Ibrahimovic, frecciata alla Serie A: “Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno”

MILAN NEWS – Arriva l’attacco di Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver pubblicato uno scatto relativo a una corsa a pieno ritmo a Milanello, lo svedese con poche parole ha lanciato una frecciata alla Serie A e in generale a tutto il mondo del calcio, che sta riflettendo in queste ore su come riprendere in sicurezza i campionati.

Ibrahimovic, infatti, attraverso una nuova stories pubblicata su Instagram, si è complimentato e ha ringraziato la Bundesliga per la ripresa del campionato tedesco, ripartito appunto in questo weekend. Le parole di Zlatan sono chiare: “Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno”. Sembra evidente il riferimento alla Serie A, visto che le varie componenti del calcio italiano si stanno interrogando su come e quando riprendere a giocare in sicurezza.

La risposta della Bundesliga tra l’altro non si è fatta attendere: “Prego, tu sei il benvenuto“. Indizio di mercato? Staremo a vedere nelle prossime settimane. A proposito di Serie A, ecco le parole del vicepresidente dell’AIC, continua a leggere >>>

