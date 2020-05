Milan, Ibrahimovic è carico: “Provate a fermarmi”

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic è più carico che mai. Si è parlato per tante settimane di uno svedese demotivato o comunque quantomeno perplesso per le vicende societarie in casa Milan e per l’emergenza coronavirus in Italia, completamente diversa rispetto a quella vissuta in Svezia, ma i fatti dimostrano altro.

Ibrahimovic, infatti, da diversi giorni sta pubblicando alcuni post o stories in cui mostra tutto il suo entusiasmo per la ripresa della Serie A, che dovrebbe iniziare a giugno. A tal proposito, ecco il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram pochi minuti fa: “Try to stop me”. La scritta è accompagnata da una corsa di Ibrahimovic a Milanello nella giornata di oggi. Zlatan non si ferma mai.

