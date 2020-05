ESCLUSIVA PM – Elfrink: “Dumfries al Milan? Difficile. Ecco quanto costa”

ESCLUSIVA PM – Intervenuto ai nostri microfoni, il giornalista olandese Rik Elfrink di “Eindhovens Dagblad”, ci ha parlato del futuro di Denzel Dumfries – terzino destro accostato al Milan – e Ricardo Rodríguez.

In Italia si parla del possibile interessamento del Milan per Denzel Dumfries: credi si possa concretizzare la trattativa?

“Il Milan in Olanda è ritenuto ancora un club con un nome importante, sebbene non sia più competitivo come ai tempi migliori con Gullit, Van Basten e Rijkaard. Al momento noi stiamo andanto tutti – calcio incluso – verso un periodo molto difficile. E’ logico che il Milan sia interessato a Dumfries, ma in questo momento un trasferimento di questo tipo non è per niente facile. Dumfries costerà almeno 25 milioni, ma i prezzi potranno scendere a causa della pandemia. I club ora guardano ai loro budget e la domanda è se possono continuare i loro campionati”.

Che tipo di giocatore è Dumfries? Presentacelo.

“Dumfries è un giocatore con una grandissima mentalità, che può giocare in tutti i ruoli della fascia destra. E’ sempre un pericolo quando parte da dietro, ma è anche un ottimo difensore quando è chiamato a difendere. Le sue abilità tecniche stanno migliorando continuamente. Sei anni fa non era nemmeno professionista e ora è uno top player del campionato olandese. Il suo ruolo naturale è il terzino destro”.

Pensi che Ricardo Rodríguez possa restare al PSV? Potrà rientrare nella trattativa per Dumfries?

"Non penso che la trattativa si possa fare in quel modo. Ricardo qui è ritenuto un top player. Se il Milan vuole Dumfries deve pagare. Quello che vuole Ricardo sono affari suoi. Qui lui è un top, in poche partite ci ha impressionato. Un giocatore e una persona tranquilla, buona professionalità e tecnicamente molto buono. Qui lui è rispettato sia come giocatore che come persona".

