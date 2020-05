Calciomercato Milan – Dumfries: “Io rossonero? Aspettiamo e vediamo”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan, nonostante le grandi incertezze a livello societario, sarebbe interessato a Denzel Dumfries, calciatore del Psv. Gli ottimi rapporti tra il club rossonero e quello olandese potrebberofavorire lo sviluppo della trattativa.

A tal proposito Dumfries ha risposto così a una domanda di Fox Sports, che ha chiesto al terzino se avrebbe comprato a suo figlio (che sta per nascere) un body rossonero con chiaro riferimento alle voci di mercato sul Milan. Ecco la risposta di Dumfries: "No, non ancora (ride. ndr). Forse non ancora, forse sì, forse no. Dobbiamo solo aspettare e vedere".

