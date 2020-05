Viminale: “Ok agli allenamenti individuali per gli sport di squadra”

ULTIME NEWS – Una circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani prevede la ripresa degli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra.

“E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”, cita una circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio. Da domani inizieranno, dunque, gli allenamenti di alcune squadra: ecco chi saranno i primi>>>

