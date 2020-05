Milanello, la “disavventura” di Donnarumma: “Non mi fanno entrare”

MILAN NEWS – Dopo una pausa di due mesi, si ritorna a parlare di calcio (più nello specifico di allenamenti). Questa mattina, infatti, alcuni giocatori del Milan (Donnarumma, Biglia, Bonaventura, Duarte, Gabbia e Theo Hernandez) si sono ritrovati nel centro sportivo di Carnago per sostenere un allenamento individuale sotto la regia di Pioli, così come previsto dai protocolli di sicurezza.

Tra questi, come detto, c’e anche Gianluigi Donnarumma, che è stato protagonista di un divertente siparietto fuori Milanello. Come viene riportato dall’ANSA, il portiere ha trovato il cancello del centro di allenamento chiuso: Gigio aspetta l’aprirsi dei cancelli, ma le operazioni vanno a rilento, visto il poco personale a disposizione a Milanello per l’emergenza coronavirus. Donnarumma a quel punto ha scherzato con alcuni tifosi presenti all’esterno: “Non mi fanno entrare”. Intanto il Milan pensa anche al mercato. Ecco gli obiettivi per l’attacco, continua a leggere >>>