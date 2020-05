Calciomercato Milan – Attacco da rifare: obiettivi Depay e Jovic

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sui problemi in attacco del Milan. A prescindere da Marco Giampaolo e Stefano Pioli, infatti, la squadra rossonera ha avuto evidenti difficoltà realizzative: appena 28 gol in 26 gare di campionato sono un bottino troppo misero. Solo Udinese, Spal e Brescia hanno fatto peggio.

A gennaio è stato ingaggiato Ibrahimovic anche per risolvere parzialmente questo problema, e effettivamente la situazione è migliorata: senza Zlatan, il Milan ha realizzato 20 gol in 19 partite, mentre con l’attaccante siamo passati da 16 reti in 10 gare (compresa la Coppa Italia). La media gol è salita da 1,06 a 1,6.

Da questi numeri è fondamentale la permanenza di Ibrahimovic, oltre a quella di Ante Rebic, che ha disputato un ottimo 2020, ma non basta. Il Milan ha bisogno di un attaccante di prima fascia. Il primo nome in lista è quello di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che in Spagna non ha reso come ci si aspettava. Costo? Circa 30 milioni di euro.

Un’alternativa potrebbe essere Memphis Depay, che ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Lione. Se non dovesse rinnovare con il club francese, Depay potrebbe essere ceduto per meno di 20 milioni di euro. Occasione importante che il Milan potrebbe sfruttare, visto che stiamo parlando di un calciatore di grande livello. Attenzione anche a Dries Mertens, anche se nelle ultime ore sembra sempre più vicino l’approdo all’Inter. Intanto riprendono gli allenamenti a Milanello. Da valutare le situazione di Ibra e Kessie, continua a leggere >>>