Milan, da oggi riprendono gli allenamenti. Su Ibrahimovic e Kessie…

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milanello quest’oggi riapre le porte dopo due mesi esatti dall’ultimo allenamento. Si ricomincia, anche se con allenamenti individuali: i primi a farlo dovrebbero essere Gigio e Antonio Donnarumma, Theo Hernandez, Bonaventura, Biglia e Leo Duarte. Dal punto di vista degli spazi il centro sportivo di Carnago è tra i migliori d’ Europa e dunque in casa rossonera si respira tranquillità in merito alla ripresa degli allenamenti.

Due i giocatori che quest’oggi non saranno presenti a Milanello. Zlatan ibrahimovic e Franck Kessie. Quest’ultimo è bloccato in Costa D’Avorio, così come gli altri giocatori: in questo momento, infatti, nel paese africano non sono previste né entrate e né uscite, e dunque il Milan aspetta l’evolversi della situazione. Il discorso di Ibrahimovic, invece, è completamente diverso: l’attaccante vorrebbe rimanere il più possibile in Svezia, considerando la possibilità di allenarsi in gruppo con l’Hammarby, ma è arrivato il momento di rientrare. Zlatan è atteso a Milano fra domani e sabato.

A proposito di Ibrahimovic, quale sarà il suo futuro? Al momento la situazione è incerta. Lo svedese vuole pensare bene alle prossime mosse, visto che c'è in gioco il finale di una carriera straordinaria. Ibra ha dimostrato di poter fare ancora la differenza anche in Serie A, e dunque l'unica preoccupazione in questo momento è quella di riprendere a giocare partite ufficiali. Solo dopo si affronterà con Ivan Gazidis la questione rinnovo.