Commisso: “Ripresa Serie A? Ecco qual è il vero problema”

ULTIME NEWS – La ripresa della Serie A secondo Rocco Commisso. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Mediaset. Il Presidente e proprietario della Fiorentina ha criticato la situazione attuale.

“C’è troppa burocrazia rispetto alla ripresa del campionato di Serie A. La salute viene prima di ogni cosa, ma bisogna cercare un punto d’intesa per ripartire. In America non esiste un ministro dello Sport, e mi auguro che si arrivi a una decisione che ci permetta di tornare a giocare. Non penso sia giusto mettere tutta la squadra in quarantena se viene trovato un solo giocatore positivo. In Germania non funziona così”.

