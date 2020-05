Calciomercato Fiorentina – Commisso: “Paquetà? Ecco cosa posso dire”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Da diverse settimane si parla dell’interesse della Fiorentina per Lucas Paquetà, centrocampista che al Milan sta faticando e potrebbe voler cambiare aria per mettersi in mostra lontano da critiche e pressioni varie. Ecco cosa ha dichiarato Rocco Commisso – ai microfoni di Mediaset – circa l’acquisto di giocatori come il brasiliano ex Flamengo o lo stesso Andrea Belotti, anche lui accostato ai viola.

“Fatturiamo meno di 100 milioni, non è facile comprare giocatori così importanti. Dovremmo aumentare i ricavi, e per questo ci servirebbe il nuovo stadio che spero mi facciano fare. Non abbiamo ancora deciso niente per quanto riguarda gli acquisti“.

