Lega Serie A: “Condivisione con medici e FIGC sulle modifiche al protocollo”

SERIE A NEWS – La Lega Serie A, nel pomeriggio, ha emesso un comunicato ufficiale in merito l’incontro, avvenuto questa mattina, con i rappresentanti del mondo del calcio e dei medici sportivi: argomento di discussione, le modifiche al protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra, prevista per il prossimo 18 maggio, da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) ed al Governo.

“Si è tenuto questa mattina, in un clima di fattiva collaborazione, l’incontro tra la FIGC, la Lega Serie A, il Presidente della FMSI, Maurizio Casasco e il rappresentante dei medici della Serie A, Gianni Nanni. Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive. Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS”.

