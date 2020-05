PM – Ripresa allenamenti collettivi: la posizione del Milan sul protocollo FIGC

MILAN NEWS – Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha di fatto bocciato il protocollo sugli allenamenti collettivi stilato dalla FIGC con la partecipazione del Comitato tecnico-scientifico. Negli ultimi minuti sta circolando la voce che il Milan sia incluso nei club che si sarebbero schierati in netta contrapposizione con tale protocollo.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la posizione de Milan è chiara: non c’è nessuna contrapposizione netta con la FIGC e il suo protocollo. L’obiettivo del club rossonero è quello di renderlo più conforme alle esigenze specifiche per un corretto allenamento in totale sicurezza che renda i giocatori pronti a riprendere l’attività.

Intanto la quarantena di Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente finita: lo svedese riprenderà gli allenamenti, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓