Spadafora: “Ripresa allenamenti? Ecco quando dovrebbero iniziare”

ULTIME NEWS – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato attraverso la propria pagina Facebook della ripresa degli allenamenti. Ecco cosa ha detto: “Si è appena concluso l’incontro fra FIGC e il Comitato tecnico-scientifico in cui è stato analizzato il protocollo proposto dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire dal 18 maggio. So che c’è stato un confronto molto approfondito con molte richieste da parte dei medici e degli scienziati. Adesso il comitato, sulla base di questi approfondimenti ottenuti stenderà una valutazione che verrà inviata formalmente al Ministero della Salute che la renderà poi nota. Spero che per il 18 si possano riprendere gli allenamenti, non solo per il calcio, sempre compatibilmente all’evoluzione dell’emergenza sanitaria dei prossimi 10 giorni”.

Intanto il Milan ha ripreso gli allenamenti individuali, ecco il video >>>