Coronavirus – Milan, fissato il rientro in Italia di Ibrahimovic

NEWS MILAN – Il rientro di Zlatan Ibrahimovic è previsto per lunedì 11 maggio. Dopo oltre un mese trascorso in Svezia, l’attaccante rossonero è pronto al ritorno in Italia. I suoi compagni di squadra si stanno già allenando da due giorni a Milanello, ma solo ed escluvivamente con sedute individuali.

Rispetto categorico della distanza di sicurezza, in attesa che arrivi il via per gli allenamenti di gruppo. Proprio Paolo Scaroni ha parlato di Ibrahimovic, dicendo che non vede l’ora di tornare a giocare. Lo svedese farà rientro l’11 maggio e poi dovrebbe stare 14 giorni in quarantena domiciliare prima di tornare ad allenarsi con i compagni.

Così fosse, Zlatan rientrerà il 25 maggio a Milanello, tecnicamente anche dopo la ripresa degli allenamenti di gruppo. Attendiamo ulteriori dettagli in merito. Intanto il Presidente del Milan ha fatto una rivelazione importante >>>