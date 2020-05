Rangnick: “Il Milan mi ha chiamato. Poi è arrivato il coronavirus …”

CALCIOMERCATO MILAN – Ralf Rangnick, responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, ha svelato alla ‘BILD‘ la reale entità dei contatti con il Milan. Queste le dichiarazioni di Rangnick:

“Se posso escludere che sarò al Milan? Cosa si può escludere nel calcio? Non posso escluderlo completamente. Al momento però il Club e l’intera lega hanno altri problemi. Il Milan mi ha chiesto disponibilità così ho avvisato la ‘Red Bull‘ e ci sono stati colloqui con il mio agente. Poi è arrivato il coronavirus e sono sorte questioni più importanti”.

Rangnick, dunque, ha tenuto aperta la strada per un suo trasferimento in Italia.