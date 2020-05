Coronavirus – Merkel, via libera alla ripartenza di Bundesliga e 2. Bundesliga

NEWS DALL’ESTERO – Angela Merkel, Cancelliere Federale della Germania, ha trovato l’accordo insieme ai rappresentanti dei Länder (gli stati federati che compongono la nazionale) per la ripartenza della Bundesliga e della 2. Bundesliga, l’equivalente della nostra seconda serie, a partire dalla seconda metà del mese di maggio. Quindi, è arrivata anche la comunicazione ufficiale della Deutsche Fussball Liga, la Federcalcio tedesca.

“La decisione di oggi è una buona notizia per la Bundesliga e la 2. Bundesliga – ha scritto, nella nota ufficiale della DFL, il Presidente Christian Seifert -. È associata ad una grande responsabilità per i club e per i loro dipendenti di applicare i requisiti medici e organizzativi in ​​modo disciplinato. Le partite senza spettatori allo stadio non sono la soluzione ideale per nessuno. In una crisi che minaccia l’esistenza stessa di alcuni club, tuttavia, è l’unico modo per mantenere le leghe nella loro forma attuale. In questo giorno, vorrei ringraziare i politici dei governi federali e statali per la fiducia”. QUESTE LE PAROLE DI VINCENZO SPADAFORA, MINISTRO DELLO SPORT, SUL CALCIO ITALIANO >>>