Maldini: “Ripresa Serie A? Bisogna provarci evitando i rischi”

MILAN NEWS – Dopo aver assistito alla ripresa della Bundesliga, quella della Serie A non sembra poi così impossibile. Il Governo al momento frena, ma il mondo del calcio vuole tornare a sentirsi protagonista. In tal senso Paolo Maldini, ieri sera ospite a ‘Che Tempo Che Fa’, ha espresso a sua opinione in merito: “Bisogna provare a riprendere il campionato e finirlo. Ma bisogna ripartire in sicurezza con la salvaguardia di tutti. Il calcio è un azienda, ha un indotto di cinque miliardi di euro. Ha un’importanza economica e sociale, perché spesso gi altri sport vengono sostenuti dal pallone. La Lega vuole ripartire, c’è coesione, c’è un’idea da trasferire alla Federcalcio e da lì al Governo“.

