Milan, ripresa allenamenti fissata per oggi: torna Krunic, Kessie in quarantena

MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, il Milan riprenderà oggi gli allenamenti a Milanello dopo aver osservato un giorno di riposo. Difficile dire in che modalità, vista la confusione che ancora regna in questo senso. La certezza è il ritorno di Rade Krunic, mentre Franck Kessie dovrà ancora terminare il suo periodo di quarantena forzata dopo il ritorno dalla Costa d’Avorio.

Stefano Pioli ha convocato due gruppi per la mattinata: uno alle 9:30 in cui saranno presenti Ante Rebic, Rafael Leao e Theo Hernandez, l’altro alle 11:30, in cui spicca la presenza di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

