Premier League – Si studia un piano per la ripartenza: ecco le ultime

NEWS DALL’ESTERO – Come la Serie A, anche la Premier League inglese è in attesa di capire se e come ripartire.

Come riportato da Sport Mediaset, i club aspettano il via libera dal Governo per il ‘Project Restart’. Intanto, si fanno largo diverse idee per come finire il campionato. Le tempistiche vanno sicuramente da metà giugno a fine luglio. Come spiegato dal presidente dell’Assocalciatori inglese Gordon Taylor, non ci sono ancora certezze al riguardo.

Taylor ha detto: “Al momento non si conosce nulla del futuro del calcio, ci sono tante idee su cui confrontarsi. C’è chi ha proposto più sostituzioni, chi ha indicato partite che durino meno di 90 minuti, chi insiste sui campi neutri. Poco conta, ciò che è importante è ripartire in sicurezza”. In ogni caso, fra i 20 club di Premier League, sono emerse visioni diverse e spaccature.

