Calciomercato Milan – Rangnick vuole Upamecano e Szoboszlai. Su Ibra …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ è sempre più solida la candidatura di Ralf Rangnick, classe 1958, per la panchina del Milan della stagione 2020-2021.

L’atto dell’investitura formale è stato soltanto rimandato, per via dell’emergenza mondiale dettata dal coronavirus, ma Gordon Singer, figlio di Paul, proprietari del fondo Elliott Management Corporation, lo attende presto nei suoi uffici di Londra per mettere tutto nero su bianco.

Rangnick arriverà al Milan nella doppia veste: allenatore e direttore tecnico. Pertanto, non può restare ulteriormente in attesa perché, altrimenti, i profili che fanno al caso suo, del suo gioco e che ha individuato per il suo Milan, potrebbero sfumare ricevendo altre offerte.

Rangnick vuole portare al Milan il difensore francese Dayot Upamecano, classe 1998, e il centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, classe 2000, rispettivamente da RB Lipsia e RB Salisburgo: due calciatori scoperti da Rangnick e da lui monitorati costantemente visto il ruolo di responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘ che ricopre.

Sul telefono del Professor Rangnick, al contempo, stanno arrivando, secondo ‘Sport Mediaset‘, altre proposte di giocatori, quali Rolando Mandragora (Udinese), Luka Jović (Real Madrid), Dani Olmo (RB Lipsia) e Mario Götze, ma c’è attesa di capire che ne sarà di Zlatan Ibrahimovic.

Presto è atteso un confronto tra Rangnick e lo svedese, il quale vorrebbe capire se rientra o meno nei piani del tedesco per la stagione 2020-2021. Ibra, però, accetterebbe soltanto un ruolo di primo piano nel nuovo Milan. Stefano Pioli, con Rangnick, ovviamente non resterebbe e, quindi, sarebbe soltanto il traghettatore del Diavolo verso il nuovo corso.