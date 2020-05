Panchina Milan – Pioli nel mirino del Torino

ULTIME NEWS – Le incognite sul futuro di Stefano Pioli al Milan sono tante. Il tecnico continua a lavorare, anche a distanza, con la squadra, in attesa della ripresa di allenamenti e campionato. Ma il suo futuro resta incerto. Il Milan lo confermerà anche la prossima stagione? Fino a qualche mese fa sembrava proprio di no, ma l’emergenza coronavirus può avere cambiato le carte in tavola.

Intanto cominciano ad emergere indiscrezioni sul futuro del tecnico parmigiano. Pioli – secondo quanto riferiscono i colleghi di Tuttosport – sarebbe tra i nomi sondati per il futuro del Torino. Urbano Cairo questa stagione non è stato contento dell'andamento della sua squadra e sta pensando a ripartire da zero la prossima stagione. Cosa farà il Milan con Pioli? Il suo buon lavoro in rossonero, di certo, gli permetterà di trovare una sistemazione in qualche altro club importante.