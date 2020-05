Allenatore Milan – Problemi tra Ibrahimovic e Rangnick? La verità

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in tanti ipotizzano dei possibili problemi tra Zlatan Ibrahimovic e Ralf Rangnick nel caso in cui il tedesco decidesse di accettare la proposta del Milan. Ma le cose stanno esattamente così?

E’ chiaro che Ibrahimovic abbia una preferenza per Pioli, visto che i contatti tra l’allenatore e l’attaccante sembrano essere andati oltre il canonico rapporto di lavoro, soprattutto in questi giorni di emergenza per il coronavirus, tuttavia non c’è alcuna preclusione verso Rangnick. Il campione svedese dunque potrebbe rimanere anche senza Pioli, ma è chiaro che la permanenza dell’attuale tecnico rossonero potrebbe in un modo o nell’altro facilitare le cose. Spadafora intanto parla della ripresa della Serie A, continua a leggere >>>