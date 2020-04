Coronavirus, Conte: “Dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva”

ULTIME NEWS – Il Premier Giuseppe Conte, intervenuto alla Camera dei Deputati per spiegare le misure del Governo relative all’emergenza coronavirus, ha parlato anche della ripresa dello sport. Ecco le parole di Conte-

"Dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva non più solo nei pressi della propria abitazione, mantenendo la distanza di sicurezza – spiega Conte – Ci si potrà spostare nella propria regione anche per trovare famigliari. Se nei prossimi giorni la curva non dovesse crescere apriremo le altre attività, pure con le misure di distanziamento sociale che dovranno essere mantenute per un certo periodo". Intanto parole importanti anche da parte del Ministro Spadafora