Coronavirus – Quattro giocatori positivi? Il Milan non conferma

MILAN NEWS – Le società di Serie A stanno ricominciando, in questi giorni, ad allenarsi, seppur in maniera individuale, presso i propri centri sportivi. Un passo importante, propedeutico all’eventuale ripresa del campionato all’inizio del mese di giugno.

Eppure, in Serie A, è già allarme per una nuova ondata di contagi da coronavirus. I test medici svolti in questi giorni, per esempio, hanno evidenziato 6 casi di positività al CoVid_19 in casa Fiorentina, tra calciatori (3) e membri dello staff, ed altri 4 in casa Sampdoria, dove, addirittura, ci sarebbe una recidività nel parco giocatori.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, inoltre, ha lanciato un’indiscrezione: quattro giocatori del Milan sarebbero stati trovati positivi ai test sierologici effettuati in questi giorni presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano. Nel caso in cui fosse tutto confermato, ha sottolineato il quotidiano romano, bisognerebbe vedere se la positività è all’IgM o all’IgG, ovvero se la produzione di anticorpi è recente o datata di una decina, quindicina di giorni.

Dal Milan, però, non è arrivata alcuna conferma su questa indiscrezione. Ma la Serie A, a questo punto, deve davvero ripartire? ECCO L’OPINIONE IN MERITO DI PAOLO MALDINI, DIRETTORE TECNICO ROSSONERO >>>