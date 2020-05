Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (08/05/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica ampio spazio, in prima pagina, alla ripresa degli allenamenti delle due squadre di Milano, il Milan e l’Inter. I rossoneri, al lavoro da ieri, ad ore aspettano il rientro di Zlatan Ibrahimovic in Italia e hanno cominciato ad allenarsi a Milanello; i nerazzurri partiranno invece domani. In alto, sotto la testata, si parla, però, dei numerosi casi di positività al CoVid_19 già riscontrati in occasione dei primi test propedeutici al ritorno della Serie A: la Fiorentina (6) e la Sampdoria (4) sono già sotto shock. Nel riquadro verticale, spazio al calciomercato della Juventus: accordo con il Barcellona per la cessione di Miralem Pjanić, probabile che Arthur vesta bianconero. Quindi, al calciomercato dell’Inter, con la questione Mauro Icardi da risolvere e, infine, a quello del Torino, pronto ad accogliere Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo. In basso, quindi, l’intervista con Franco Baresi, ex capitano e leggenda del Milan, nel giorno del suo 60esimo compleanno.

