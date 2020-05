Serie A, dietrofront del Cts: con un positivo niente quarantena collettiva

ULTIME NEWS – Come è stato riportato nella giornata di ieri, il Comitato tecnico scientifico ha modificato il protocollo di sicurezza che riguarda le attività sportive delle società di Serie A. Nel caso in cui dovesse risultare positivo anche un solo calciatore non verrà messa in quarantena tutta la squadra come inizialmente deciso, ma rimarrà in isolamento solo quello specifico giocatore. Al via da oggi anche gli allenamenti collettivi: potranno tornare a disputarsi le partitelle e gli esercizi di gruppo. Dubbi ancora sulla ripartenza del campionato, anche se ieri il Ministro Vincenzo Spadafora ha cambiato versione e toni rispetto alle ultime uscite. Ecco le sue parole a riguardo>>>

