Galliani: “Ripresa Serie A? Ecco a cosa sono favorevole”

ULTIME NEWS – La FIGC sta vagliando una riforma per rendere più sostenibile il calcio italiano, a maggior ragione dopo l’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo.

Gabriele Gravina, Presidente della federcalcio, vorrebbe 3 serie (A, B e C) da 20 squadre ciascuna, e poi 2 gironi semiprofessionistici a far da cuscinetto con i dilettanti. Una formula che già funziona in altri paesi. Infatti in Francia, in Inghilterra e in Germania è usata.

A tal proposito, Adriano Galliani ha detto la sua. Galliani, attuale AD del Monza, ha dichiarato a Il Giornale: “Questa delle 3 serie da 20 squadre è una formula magica. Sono favorevole e già in Europa viene usata”.

