Calciomercato Milan – Ancelotti vuole portare Thiago Silva all’Everton

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sta cercando con insistenza un centrale di difesa affidabile da affiancare ad Alessio Romagnoli nella prossima stagione. Da un po’ di tempo si parla del ritorno in rossonero di Thiago Silva, attuale capitano del PSG.

Come è ben noto, Thiago Silva ha il contratto in scadenza con i parigini, ed è libero di accasarsi dove meglio crede a parametro zero. La news di oggi, come scrive Sport Mediaset, è quella dell’interessamento dell’Everton per Thiago Silva. Infatti, Carlo Ancelotti vuole portare in Inghilterra il brasiliano, già allenato in passato sia al Milan che al PSG. Fra l’Everton e il giocatore, ci sono stati già dei contatti, che a breve potrebbero portare ad una vera e propria offerta. La dirigenza rossonera osserva con attenzione la vicenda, ma deve stare attenta a non farsi sfuggire il giocatore, qualora lo ritenga veramente un obiettivo di mercato per l’anno prossimo.

Sempre sul fronte mercato, il Milan punta a due giovani attaccanti il cui cognome inizia per B: uno gioca nel Sassuolo e l’altro nell’AZ Alkmaar. Per scoprire di chi stiamo parlando, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓