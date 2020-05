Coronavirus – Milan, calciatori tutti negativi al primo tampone

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘ i calciatori del Milan, che nella giornata di ieri, martedì 19 maggio, si erano sottoposti ad un primo tampone, sono risultati tutti negativi al Coronavirus.

Domani, giovedì 21 maggio, i giocatori rossoneri si sottoporranno ad un nuovo tampone e, nel caso risultassero ancora una volta tutti negativi, potranno iniziare gli allenamenti di squadra al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Annullata la doppia seduta di allenamento prevista per oggi a Milanello, i calciatori del Diavolo si sono allenati soltanto questa mattina, sempre, naturalmente, a livello individuale. Resta in quarantena il solo Franck Kessié, come noto rientrato solo qualche giorno fa dalla Costa d’Avorio.

Per la prossima stagione, intanto, si fa sempre più strada l’ipotesi Ralf Rangnick per la panchina rossonera. ECCO QUALI DOVREBBERO ESSERE LE CIFRE DEL SUO CONTRATTO >>>