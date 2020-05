Coronavirus, Spadafora: “Riformerò il settore dello sport”

ULTIME NEWS – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha scritto un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook dedicato a tutti i lavoratori. Spadafora, inoltre, si sofferma ovviamente sullo sport, annunciando una rivoluzione del settore una volta che l’emergenza coronavirus sarà terminata

“L’Italia che verrà, avrà bisogno di tutta la loro forza, la loro capacità di immaginare scenari diversi, basati anche sulle nuove tecnologie che in questi giorni ci hanno permesso di restare uniti, anche se distanti. Il mio augurio è che tutti possano tornare al proprio lavoro il prima possibile ed in condizioni di sicurezza. – prosegue Spadafora – .Rivolgo un pensiero particolare ai tanti lavoratori dello Sport, coloro che, spesso senza le dovute garanzie, lontano dai riflettori, svolgono un’azione fondamentale. Molti di loro hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: per questo – quando questa emergenza sanitaria sarà terminata – mi sono impegnato a riformare l’intero settore”. Intanto ecco il bollettino di oggi, continua a leggere >>>