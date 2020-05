Salvini: “Il calcio non è solo CR7 o Ibra: dà lavoro a migliaia di persone”

MILAN NEWS – Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato ai microfoni di ‘SkyTG24‘ sulla possibilità che il calcio italiano riparta all’inizio del mese di giugno.

La ripartenza del calcio, per Salvini, “sarebbe sicuramente un segnale di ripartenza del Paese, ma soprattutto è un settore che dà lavoro a centomila persone. Il calcio non è solo Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, il calcio sono migliaia e migliaia di stipendi da ottocento o mille euro al mese. È chiaro che l’intero settore dello sport, se ha delle regole chiare su come ripartire ed è in grado di rispettarle, riparte, mentre chi non è in grado di rispettarle non riparte”.

“Importante è che, a livello di Stato e di Governo, non ci siano dei pregiudizi: tutti sì tranne che lo sport o tranne il calcio. Ci sono migliaia di lavoratori che aspettano di essere trattati come tutti gli altri, mi auguro che si ritorni alla normalità il prima possibile, nel rispetto delle regole in tutela della vita e della salute prima di tutto”, ha concluso Salvini, noto tifoso del Milan. LE PAROLE DEL MINISTRO DELLO SPORT, VINCENZO SPADAFORA, SUL TEMA >>>