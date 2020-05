Milan, Daniel Maldini con il sorriso per il ritorno in campo: il post

MILAN NEWS – La quiete dopo la tempesta per Daniel Maldini. Il giovane talento del Milan, che qualche tempo fa è risultato positivo al coronavirus insieme a papà Paolo, adesso può tirare un sospiro di sollievo per le sue condizioni di salute. Non solo questo, perché il trequartista, che è tornato ad allenarsi, ha mostrato il suo sorriso sul volto per una sensazione persa da ormai due mesi. La didascalia “Mi sei mancato” con un pallone da calcio accanto la dice lunga sulla sua voglia di ritornare in campo. Ecco il post.