Coronavirus – Serie A, il valore dei giocatori è calato anche del 28%

NEWS SERIE A – L’emergenza Coronavirus sta avendo, e avrà ancora, un impatto importante sul mondo del calcio. In quest’ottica, la crisi influenzerà inevitabilmente anche i valori di mercato dei calciatori dei vari club europei.

A tale proposito, sia Transfermarkt che il CIES Football Observatory, hanno già evidenziato potenziali diminuzioni di questi valori. Ora, anche l’azienda svizzera KPMG, ha deciso di pubblicare un report dove si evidenzia come potrebbero modificarsi questi dati sulla base dei diversi scenari che si potrebbero verificare nei prossimi mesi.

Stando a quanto studiato da KPMG Football Benchmark, il valore aggregato dei 4.183 giocatori appartenenti ai 10 campionati europei in esame è diminuito di un totale di quasi 10 miliardi di euro (-26.5% da febbraio), dato che sarebbe confermato in caso di stop definitivo. In caso di una ripresa, il calo sarebbe pari al 17,7%, cioè -6,6 miliardi di euro.

Come è messa al riguardo la Serie A? Il nostro campionato, fra i top 5 campionati europei, è quello che farebbe registrare la maggior perdita percentuale dopo la Liga spagnola in caso di stop definitivo: il 28.1% in meno, cioè 4,229 miliardi di euro persi. Qualora si riprendesse, il valore scenderebbe invece a 4,734 miliardi di euro. Con la perdita di valore dei calciatori, di conseguenza, anche gli stessi club perdono di valore. Insomma, una crisi che sta investendo, e che investirà ancora in maniera pesante, l’intero calcio europeo e mondiale.

