Ripresa Serie A – Obiettivo chiudere entro il 2 agosto: le fasce orarie

ULTIME NEWS – Come riportato questa mattina su ‘Repubblica’, l’obiettivo della Lega di Serie A è quello di chiudere il campionato il 2 agosto, giocando ogni 3 giorni. La Lega spinge per la ripresa il 13 giugno, mentre il Ministro Spadafora per il 20 dal momento che il nuovo decreto vieta eventi sportivi fino al 14 giugno. La prossima settimana in occasione dell’incontro tra il Governo, Lega e Figc si deciderà ufficialmente la data. Le tre fasce orarie in cui si dovrebbe giocare sono: 16:30, 18:45 e 21:00. Le partite saranno ovviamente a porte chiuse con un massimo di 300 persone divise tra staff tecnici delle due squadre, compound tv e spalti. Intanto, da ieri ci sono novità importanti sul futuro di San Siro>>

