Nuovo Stadio – La Sovrintendenza: “San Siro può essere demolito”

MILAN NEWS – La Sovrintendenza ai Beni Culturali si è espressa ieri e ha dichiarato come lo stadio di San Siro possa essere demolito venendo escluso dalle disposizioni di tutela, dal momento che la maggior parte dell’impianto ha meno di 70 anni, essendo stato modificato, modernato e adeguato nel corso degli anni (specialmente metà anni ’90).

In ogni caso, come noto, l’attuale impianto non sarà demolito del tutto ma rifunzionalizzato, su espressa richiesta del Sindaco Giuseppe Sala della Giunta Comunale. Sia Populous che Manica – i due studi di architettura che hanno presentato i nuovi progetti – hanno modificato il precedente, prevedendo la costruzione della cittadella sportiva e il mantenimento di parti importanti dello stadio, tra cui una delle torri, il settore arancio e una o due delle curve a seconda dello studio di architettura.

Passi avanti, dunque, tra i club e il Comune, sebbene l’assessore Maran abbia dichiarato che il confronto con le società resta complesso. Vedremo, quindi, se si troverà un accordo tra le parti nel prossimo futuro.

