22 maggio 1963: il Milan vince la sua prima Coppa dei Campioni

MILAN NEWS – Era il 22 maggio 1963 quando il Milan allenato da Nereo Rocco, vinse 2-1 contro il Benfica e conquistò la sua prima Coppa dei Campioni della storia. Con quella vittoria, i rossoneri furono anche il primo club italiano a conquistare quel trofeo.

La partita si disputò a Londra nello stadio di Wembley e vide i campioni in carica del Benfica, passare in vantaggio al 19esimo minuto con Eusebio. I rossoneri nella ripresa ribaltarono il risultato grazia a una doppietta di Josè Altafini. Agli ordini dell’arbitro inglese Arthur Holland la partita vide trionfare il Milan. In quella squadra, militavano, oltre al decisivo Altafini, anche gente come Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni e il capitano Cesare Maldini.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓