Coronavirus – Milan, da domani test medici. Tamponi solo se autorizzati

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, il ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), resterà chiuso fino alla ripresa degli allenamenti. Da domani, martedì 5 maggio, però, i giocatori e lo staff del Milan inizieranno a sottoporsi a test medici.

Fonti vicine al club rossonero hanno spiegato all’ANSA come giocatori e staff rossonero faranno gli esami previsti dal protocollo ideato dal Comitato Medico-Scientifico che, tra gli altri, prevedono analisi del sangue, elettrocardiogramma ed altri test di routine.

Questione tamponi: saranno effettuati soltanto se autorizzati da parte del Governo e della locale ATS (Agenzia di Tutela della Salute). Ci vorrà qualche giorno per sottoporre allo screening medico tutto il personale del Diavolo: nel caso in cui non si riscontrasse alcuna anomalia, il Milan tornerebbe ad allenarsi a Milanello entro il weekend. TUTTO PRONTO PER IL PRIMO COLPO DI MERCATO DELL’ESTATE 2020 >>>